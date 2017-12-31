دعت وزارة الداخلية, يوم الاحد, المواطنين, الى تجنب "المظاهر غير الحضارية", والتي تتضمن استخدام المفرقعات والألعاب النارية وإطلاق العيارات النارية بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية.

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وأكدت الوزارة, في بيان, نشرته وكالة (سانا), أن “وحدات قوى الأمن الداخلي ومراكز شرطة الطرق العامة في حالة جهوزية تامة لإنفاذ القوانين وتلقى الشكاوى وتلبية مختلف النداءات وتقديم المساعدة اللازمة عند الطلب حرصا على السلامة العامة”.

وكانت عدة مناطق بسوريا تشهد مظاهر غير حضارية من اطلاق نار او مفرقعات, سواء للتعبير عن الفرح بحدث ما أو حتى خلال جنازات تشييع ضحايا الحرب الدائرة في البلاد, الامر الذي ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.