أعلنت وزارة الداخلية الروسية, يوم الأحد, أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في ملهى ليلي قرب الكرملين في موسكو, مشيرة إلى أنها ألقت القبض على مطلق النار.

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية, عن وزارة الداخلية الروسية أن " شخصين أصيبا نتيجة شجار تخلله إطلاق نار في شارع نيكولسكايا بالقرب من الساحة الحمراء".

فيما أشار مصدر إلى أن "رجلاً مسلحاً أطلق النار عدة مرات على رأس شاب".

وأضافت الداخلية الروسية أن "رجال الشرطة أوقفوا فجر الأحد على طريق نوفو ريجسكيه السريع، سيارة يقودها شاب يبلغ من العمر 26 عاما، يشتبه في أنه مطلق النار الذي أصاب رجلا يبلغ من العمر 29 عاما وفتاة تبلغ من العمر 23 عاما يوم السبت في مطعم في شارع نيكولسكايا في وسط موسكو".

وتابعت أن " المجرم أصيب بجروح أثناء اعتقاله ، وتم تقديم المساعدة الطبية له ".

ورجحت الوزارة ، أن سبب الشجار الذي تخللته عملية أطلاق النار، قد يكون بسبب غيرة شخصية، إذ أن الرجل الذي أطلق النار "لم يستطع مشاركة" أمر ما مع شاب جاء إلى الملهى الليلي مع فتاة.

وأشارت إلى أنه تم نقل الجريحان إلى قسم الإسعاف في مستشفى سكليفوسوفسكي وهما في حالة حرجة.

وكان شخص قد لقي حتفه وأصيب اثنين آخرين في 27 كانون الأول الجاري, بحادثة إطلاق نار اثر خلاف في مصنع حلويات شرق العاصمة الروسية موسكو.

سيريانيوز