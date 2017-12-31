قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، استعاد 100% من الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق.

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ونقلت وكالة (نوفوستي) عن ترامب قوله خلال خطابه الأسبوعي "لقد حققنا نجاحا تاريخيا في الحرب ضد (داعش)، وفي الوقت الحالي استعاد التحالف ما يقرب من 100 % من الأراضي في العراق وسوريا التي كان يسيطر عليها هؤلاء الإرهابيون في السابق".

وسبق لترامب ان أعلن يوم الخميس, ان المساحات التي كانت خاضعة تحت سيطرة تنظيم (داعش) في سوريا والعراق تقلصت 9 مرات, منذ توليه منصبه, وبات التنظيم يسيطر على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع.

وكان ترامب, قال في 13 الشهر الجاري, انه بلاده حققت الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق, بعد ساعات على إعلان مماثل من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، توجه ضربات جوية لمواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014.