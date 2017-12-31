أكد مصدر عسكري لسيريانيوز، يوم الأحد، صدور قرار عن وزارة الدفاع بتسريح الدورة 245 ضباط مجندين.

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وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "التبليغ بصدور القرار لازال شفهياً، دون وصول قرار مكتوب إلى قطعاتهم العسكرية".

وأكد المصدر وهو أحد الضباط المجندين من الدورة 245، أن "وصول القرار لن يتم قبل يوم الثلاثاء 2 كانون الثاني، أي بعد انتهاء العطلة الرسمية".

وتعتبر الدورة 245 ضباط مجندين، إلى جانب الدورة 102، من أقدم الدورات في الجيش النظامي التي صدر فيها قرار الاحتفاظ عقب اندلاع الحرب في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع نفت أنباء عن تسريح الدورة 102 و245 انتشرت بداية كانون الأول الحالي، مؤكدة أن أي قرار يصدر سينشر أولاً بشكل رسمي على موقع الوزارة وصفحتها الرسمية في "فيسبوك".

ومن جهتها، تناقلت صفحات موالية عبر "فيسبوك"، أنباء صدور قرار تسريح الدورة 245 وصورة لائحة اسمية لبعض الأسماء المشمولة بالقرار تتضمن ضباط من الدورة 245 والدورة 246.

وتحتفظ وزارة الدفاع بالضباط والمجندين في صفوف الجيش النظامي، منذ تشرين الأول من عام 2011، في ظل خسائر كبيرة خلال المعارك ضد فصائل المعارضة في سوريا.

سيريانيوز