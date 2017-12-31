قال مصدر في مكتب الرئاسة الفرنسية، يوم السبت، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيناقش الصراع في سوريا خلال زيارته القادمة إلى باريس

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قوله ان "الرئيس أردوغان سيزور باريس في الخامس من كانون الثاني المقبل للقاء نظيره الفرنسي".

وأضاف المصدر إن "من بين الأزمات الإقليمية التي يعتزم الزعيمان مناقشتها سيكون هناك تركيز بشكل خاص على سوريا بالإضافة إلى القضية الفلسطينية".

وكان أردوغان وصف الأسبوع الماضي الرئيس بشار الأسد بأنه إرهابي، وقال إنه يستحيل استمرار جهود السلام في سوريا إذا لم يترك السلطة.

وكان ماكرون اقترح مؤخرا, إنشاء فريق اتصال دولي حول سوريا لدعم جهود الأمم المتحدة لعودة الاستقرار إلى سوريا في فترة ما بعد الحرب وإعادة إعمارها.

وشددت فرنسا على أن فريق الاتصال حول سوريا, والذي اقترح ماكرون تشكيله, يجب أن يشمل الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية.

سيريانيوز