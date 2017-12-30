واصل إنتر الثالث نزيف النقاط للمباراة الرابعة على التوالي وتعادل 0-0 مع ضيفه لاتسيو الخامس، فيما استمر يوفنتوس بمطاردة نابولي المتصدر بفوزه 3-1 على ملعب فيرونا، السبت في المرحلة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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