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يوفنتوس يواصل مطاردة نابولي المتصدر.. وانتر ميلان يواصل هدر النقاط في الكالشيو
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اخبار الرياضة
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واصل
إنتر الثالث نزيف النقاط للمباراة الرابعة على التوالي وتعادل 0-0 مع ضيفه لاتسيو
الخامس، فيما استمر يوفنتوس بمطاردة نابولي المتصدر بفوزه 3-1 على ملعب فيرونا،
السبت في المرحلة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
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اضـغـط هـنا
ورفع إنتر رصيده إلى 41 نقطة في حين بات رصيد
لاتسيو 37 نقطة.
وكان فريق المدرب لوتشيانو سباليتي، تراجع بشكل كبير أخيرا، فمني بثلاث خسارات على
التوالي، اثنتان في الدوري أمام أودينيزي وساسوولو وأمام جاره اللدود ميلان في
الكأس.
من جهته، بقي لاتسيو المتأهل إلى نصف نهائي الكأس منتصف الأسبوع على حساب
فيورنتينا، خامسا بفارق نقطتين عن روما.
وعلى ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، واصل يوفنتوس مطاردة نابولي، بالفوز على مضيفه،
هيلاس فيرونا، بثلاثة أهداف مقابل واحد
وسجل أهداف البيانكونيري، بليز ماتويدي (6)، وباولو ديبالا هدفين (72) و(77)، فيما
جاء هدف هيلاس فيرونا، عن طريق مارتن كاسيريس (59).
ورفع اليوفي رصيده إلى 47 نقطة، في وصافة الدوري، متخلفًا بفارق نقطة وحيدة، عن
نابولي المتصدر، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 13 نقطة، في المركز الـ19 (قبل الأخير).
وكان نابولي أنهى مرحلة الذهاب وسنة 2017 في صدارة الترتيب، بفوزه الجمعة على
كروتوني 1-صفر في افتتاح المرحلة، إذ رفع فريق المدرب ماوريتسيو ساري رصيده إلى 48
نقطة.
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2017-12-30 20:09:13
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