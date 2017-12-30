واصل مانشستر يونايتد عروضه المخيبة في الآونة الأخيرة وسقط في فخ التعادل للمرة الثالثة توالياً وكان هذه المرة أمام ضيفه ساوثهمبتون السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي.

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وقدم مانشستر يونايتد الذي خسر جهود مهاجمه البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بعد مرور 12 دقيقة إثر تعرضه لضربة قوية على رأسه في كرة مشتركة، أسوأ عرض له ولم ينجح في خلق فرص حقيقية أمام فريق تلقت شباكه خمسة أهداف في مباراته الأخيرة ضد توتنهام.



وبدا عدم التماسك بين الخطوط الثلاثة واضحاً في صفوف مانشستر يونايتد حيث غابت الدقة عن تمريرات لاعبيه ليفشل في الفوز في أربع مباريات توالياً بعد تعادله محلياً مع ليستر سيتي وبيرنلي بنتيجة واحدة 2-2، وخسارته أمام بريستول سيتي 1-2 وفقدانه لقبه بطلاً لكأس رابطة الأندية الانكليزية.



وبهذا التعادل الثالث توالياً، تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث برصيد 44 نقطة ولم يعد يفصله عن ليفربول الرابع سوى 3 نقاط.



ومني إيفرتون بأول خسارة له في عهد مدربه الجديد سام ألاردايس بسقوطه أمام بورنموث 1-2. سجل للفائز راين فريزر (33 و89)، وللخاسر إدريسا غانا غيي (57).



وحقق مدرب سوانسي سيتي الجديد البرتغالي كارلوس كارفاليال بداية جيدة على رأس الجهاز الفني بفوزه خارج ملعبه على واتفورد بقيادة مواطنه ماركو سيلفا 2-1 علماً بأن فريقه تخلف بهدف حتى الدقيقة 86 سجله أندري كاريو قبل أن يدر بهدفين في الدقائق الأربع الأخيرة بواسطة الغاني جوردان أيوو (86) ولوسيانو نارسينغ (90).



وانتهت مباراتان بالتعادل السلبي: نيوكاسل مع برايتون، وهادرسفيلد مع بيرنلي.