انتهت يوم السبت عملية إخراج 115 جثمانا لمدنيين وعسكريين من إحدى المقبرتين الجماعيتين بريف الرقة ممن أقدم تنظيم داعش الإرهابي على إعدامهم خلال سيطرته على المنطقة.

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ونقلت وكالة سانا عن أحد القادة الميدانيين أنه "تم إخراج جثامين 115 شهيدا من المقبرة الجماعية الواقعة قرب بلدة الواوي التابعة لناحية دبسي عفنان وجرى نقل الجثامين إلى المشفى العسكري بحلب لاستكمال الإجراءات القانونية", مضيفا انه "تم التعرف على أسماء عدد من الشهداء والجهود مستمرة للتعرف على البقية".

بدوره, أشار مدير ناحية دبسي عفنان إلى أنه "بعد الانتهاء من اخراج جثامين الشهداء من المقبرة الجماعية الأولى تم الانتقال إلى المقبرة الجماعية الثانية استنادا إلى المعلومات التي ذكرها الأهالي العائدون لقراهم عن مكان وجودها بالقرب من صوامع الحبوب على مسافة 7 كم الى الجنوب الشرقي من ناحية دبسي عفنان حيث باشر عناصر الدفاع المدني بالحفر واستخراج جثامين الشهداء والعمل مستمر لحين اخراج جميع الجثامين".

من جهته, قال حسين عبود الدهر من أهالي ناحية دبسي عفنان لسانا أن "إرهابيي داعش أقدموا منتصف عام 2014 على إعدام اعداد كبيرة من المدنيين والعسكريين وتركوا الجثامين في العراء ومنعوا الأهالي من دفنها", مشيرا الى أنه "لاحقا قام بعض الأهالي ليلا بتجميع الجثامين ودفنها على عجل خفية عن عناصر التنظيم التكفيري ما عرضهم لعقاب قاس على أيدي إرهابيي “داعش” بعد انكشاف الأمر".

وعثرت "قوات سوريا الديمقراطية" في حزيران الماضي على مقبرة جماعية معظمها جثث لنساء وأطفال في حديقة الجامع القديم بمدينة الرقة.

كما تم العثور على مقبرة جماعية لمئات الاشخاص من ضحايا تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), شرقي مدينة الطبقة بريف الرقة, في نيسان الماضي.