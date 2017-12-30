شهدت عدة مدن ايرانية يوم السبت احتجاجات مناهضة للحكومة لليوم الثالث على التوالي بسبب ارتفاع البطالة والاسعار, في وقت نُظمت فيه تجمعات منفصلة تحت رعاية الدولة في ذكرى نهاية اضطرابات شهدتها البلاد في 2009.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وعرض التلفزيون الحكومة تجمعا حاشدا في العاصمة طهران بالإضافة إلى متظاهرين يحملون لافتات مؤيدة للزعيم الروحي آية الله علي خامنئي في مشهد ثاني أكبر مدن إيران حيث تحولت الاحتجاجات على الأسعار إلى احتجاجات سياسية يوم الخميس.

وقال التلفزيون الرسمي إن من المقرر تنظيم مسيرات في أكثر من 1200 مدينة وبلدة يوم السبت. وتقام هذه الفعاليات سنويا في ذكرى انتهاء احتجاجات استمرت أشهرا في الشوارع في أعقاب إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا للبلاد في عام 2009.

بالمقابل, ذكرت تدوينات على وسائل للتواصل الاجتماعي أن احتجاجات اندلعت لليوم الثالث في مدن بينها طهران وشهركرد وكرمانشاه حيث أوضح تسجيل مصور عشرات من المحتجين يطلقون صافرات الاستهجان بعد أن أعلنت الشرطة عبر مكبر للصوت أن أي تجمع يعد غير قانوني. ولم يتسن التأكد من صحة هذا التسجيل.

وقالت وكالة فارس للأنباء إن ما يصل إلى 70 طالبا تجمعوا أمام جامعة طهران ورشقوا الشرطة بالحجارة. وأوضح تسجيل مصور تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي الطلبة وهم يهتفون ”الموت للديكتاتور“ في إشارة على ما يبدو إلى خامنئي.

وقالت وكالة الطلبة للأنباء إن عشرات المحتجين تجمعوا في مدينة شهر كرد بغرب إيران. وأظهرت مشاهد مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي محتجا على ما يبدو يقوم زملاؤه بمساعدته بعد استنشاقه غازا مسيلا للدموع.

ووقعت آخر اضطرابات على مستوى البلاد في عام 2009 عندما أثارت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد احتجاجات شوارع استمرت ثمانية أشهر. وقال منافسون إصلاحيون إن الانتخابات جرى تزويرها.