روما يهدر فرصة خطف المركز الثالث.. وميلان ينجو من السقوط بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

أهدر روما فرصة خطف المركز الثالث مؤقتا بعد تعادله امام ضيفه ساسوولو (1-1)، فيما أفلت ميلان من الخسارة أمام فيورنتينا بتعادل 1-1 السبت ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا على الملعب الأولمبي في روما، افتتح لورنتسو بيليغريني التسجيل لروما بتسديدة يسارية أرضية، بعدما هيأها له على طبق من فضة البوسني إدين دزيكو (31).



لكن ساسوولو عادل برأسية قوية من مسافة قريبة لسيموني ميسيرولي، إثر عرضية بعيدة من الجهة اليسرى فشل الحارس البرازيلي أليسون في صدها (78).



ورفع روما رصيده إلى 39 نقطة وبقي رابعا، بفارق نقطة عن إنتر الثالث.



وانتهت المباراة التي جمعت بين فيورنتينا وضيفه ميلان على وقع التعادل بين الفريقين بهدف لهدف.



وافتتح فيورنتينا التسجيل عن طريق جيوفاني سيميوني في الدقيقة 71 قبل أن يدرك هاكن كالهانغولو التعادل لميلان في الدقيقة 74.



بهذه النتيجة ارتفع رصيد فيورنتينا إلى 27 نقطة في المركز السادس مؤقتاً، فيما وصل رصيد ميلان إلى 25 نقطة وصعد مؤقتاً أيضاً إلى المركز التاسع. سيريانيوز 2017-12-30 16:29:50 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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