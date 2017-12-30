ثنائية المصري صلاح تقود ليفربول لتخطي ليستر سيتي.. وتشلسي يصعد للمركز الثاني اخبار الرياضة شارك

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه ليستر سيتي 2-1 اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل صلاح ثنائية ليفربول في الدقيقتين 52 و76 فيما دوّن جيمي فاردي هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 3.



ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 41 نقطة فيما يحتل ليستر سيتي المركز الثامن برصيد 27 نقطة.



ويحتل محمد صلاح مركز الوصافة في ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 17 هدفاً.

كما سحق تشيلسى ضيفه ستوك سيتي بنتيجة (5-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.



وبهذا الفوز ارتقى تشيلسي للمركز الثاني مؤقتا برصيد 45 نقطة، فيما تجمد ستوك سيتي عند النقطة 20 في المركز الـ13.



أحرز أهداف المباراة أنطونيو روديجر (3)، وداني درينكووتر (9)، وبيدرو رودريجيز (23)، وويليان (73) وزاباكوستا (88). سيريانيوز 2017-12-30 16:21:05 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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