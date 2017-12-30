تمكن الشرطة من تحويل تأخره بهدف الى فوز ثمين بهدفين على الوثبة السبت على ملعب الفيحاء بدمشق في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم .

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وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد الوثبة عند النقطة 10 في المركز الثالث عشر وقبل الأخير.



وأسفرت مباريات هذه المرحلة عن فوز الوحدة على المجد بهدف وحيد والاتحاد على الطليعة بالنتيجة ذاتها والكرامة على حطين 3-1 وتعادل “حرفيو حلب” مع النواعير 2-2 وتشرين مع الجيش من دون أهداف والمحافظة مع الجهاد بهدفين لهدفين.



ويتصدر الوحدة والاتحاد برصيد 22 نقطة لكل منهما يليهما الجيش 21 نقطة ثم حرفيو حلب والشرطة ولكل منهما 18 نقطة فالطليعة 17 نقطة فتشرين 16 نقطة ثم الكرامة 15 نقطة فحطين والمجد 12 نقطة ثم المحافظة والنواعير 11 نقطة ثم الوثبة بعشر نقاط وأخيرا الجهاد بخمس نقاط.