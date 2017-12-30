سقط قتلى بينهم مدنيين ومقاتلين من المعارضة المسلحة, يوم السبت, جراء انفجار عبوات ناسفة على أطراف مدينة الكرك بريف درعا الشرقي.

وذكرت مصادر معارضة, نقلا عن نشطاء, بحسب مواقع التواصل الاجتماعي, ان "عبوة ناسفة انفجرت عند مرور أحد السيارات التابعة لفصيل "جند الملاحم" على الطريق الواصل بين مدينة الكرك الشرقي, وبلدة رخم بريف درعا الشرقي, فيما انفجرت عبوات أخرى أثناء قيام عدد من عناصر "الجيش الحر" بتمشيط الطريق بحثا عن أي عبوات معدة للتفجير.

وشهدت المناطق الخاضعة تحت سيطرة فصائل معارضة في درعا تفجير عبوات ناسفة في الاونة الاخيرة, كان أخرها تفجير عبوة ناسفة بسيارة أحد القياديين في جيش اليرموك التابع لجيش الثورة أبو حذيفة الشامي.

وتم في يوم 11 من الشهر الماضي التوصل لاتفاق بين موسكو وواشنطن وعمان، على تأسيس منطقة مؤقتة لخفض التوتر جنوبي سوريا.

وسبق ان تم التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز الماضي.