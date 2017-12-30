أكد الرئيس بشار الأسد, يوم السبت, في برقية تهنئة بمناسبة حلول العام الجديد, على ان مواقف روسيا في محاربة الارهاب بسوريا "مشرفة".

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وبحسب ماجاء في البرقية, والتي نشرتها صفحة "رئاسة الجمهورية", ان " مواقف روسيا في محاربة الإرهاب وتعزيز صمود الشعب السوري على مدى سنوات جاءت لتؤكد وتعزز العلاقات التي تربط بين سوريا و روسيا".

واعرب الاسد عن "أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين".

وسبق ان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم السبت, في برقية تهنئة للرئيس بشار الأسد, بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية, مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب سوريا للحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها, والعمل على تعزيز المسار السياسي.

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري, خلال زيارة مفاجئة وقصيرة لقاعدة حميميم, بـ"بدء سحب جزئي للقوات الروسية" من سوريا، مشيرا إلى احتفاظ روسيا بقاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية في سوريا إلى أجل غير مسمى.

كما اشار بوتين خلال الزيارة الى ان السلطات الروسية والسورية استطاعت إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش"، وعلى الرغم من ذلك ما زالت التهديدات الإرهابية تشكل خطرا كبيرا.

وتواصل روسيا دعم النظام السوري, من خلال توريد الأسلحة والعتاد وتدريب خبراء عسكريين, في وقت لا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.

وبدأت روسيا في ايلول عام 2015 حملة عسكرية جوية في سوريا دعما للقوات النظامية السورية, والذي ادى ذلك الى استعادة مساحات واسعة من الاراضي التي كانت خاضعة تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة.