أفادت وكالة الانباء (سانا), يوم السبت, ان مروحيات امريكية قامت بنقل عناصر من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة إلى جهة مجهولة.

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ونقلت الوكالة عن مصادر اهلية من ريف الحسكة قولها ان "هذه المجموعة الارهابية التي نقلت من المخيم هي نفسها التي نقلها “التحالف الدولي” في وقت سابق من ريف دير الزور الشرقي وتحديدا من قرى الشعيطات".

وأفادت مصادر أهلية من ريف الحسكة بأن “التحالف الدولي” قام بنقل مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” من مخيم السد بالريف الجنوبي الى جهة مجهولة على متن حوامات عسكرية أقلعت من محيط سد الباسل جنوب الحسكة.

وسبق ان اتهمت وزارة الدفاع الروسية واشنطن باقامة معسكر لتدريب بقايا مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في الحسكة, الامر الذي نفاه التحالف.

وتتواجد قوات أمريكية خاصة في بعض المناطق بسوريا، في إطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، ويضم اكثر من 60 دولة توجه ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014, الأمر الذي تعتبره السلطات السورية انتهاكا لسيادة البلاد.

وشارف تنظيم "داعش" على الهزيمة بعد أن فقد مساحات شاسعة من أراضيه ومعظم المدن الكبرى التي كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق.