أصدرت مديرية التربية والتعليم بريف دمشق, يوم السبت, تعميماً يقضي بايقاف الدوام في كامل المدارس بمنطقة الغوطة الشرقية اليوم وغدا..

ونشرت مصادر معارضة, على مواقع التواصل الاجتماعي, التعميم الذي تضمن تعليق الدوام في مدارس الغوطة الشرقية جرّاء حملة القصف المكثفة التي تتعرض لها المنطقة من قبل قوات النظام.

و شهدت عدة مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, يوم السبت, تصعيدا في العمليات العسكرية, من معارك وقصف, مما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وتشهد الغوطة الشرقية ارتفاع غير مسبوق في العمليات العسكرية من قصف و تدهورا في الاوضاع الانسانية جراء الحصار المفروض عليها نحو 5 سنوات والذي أدى إلى ندرة المواد الغذائية والطبية, وسط مناشدات من قبل منظمات اممية ودولية وعدة دول بادخال المساعدات ومطالبات للنظام بفك الحصار واجلاء المرضى.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد .