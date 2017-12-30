واصلت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), المدعومة امريكياً, تقدمها على حساب تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في ريف دير الزور الشرقي, حيث تمكنت من استعادة السيطرة على 4 قرى.

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وذكرت "قسد", عبر حسابها على (فيسبوك), ان قواتها سيطرت على قرى “القهاوي، الجبل، الكشكية، وجب البحرة”, بعد معارك شديدة, قتل فيها 67 مقاتلا من "داعش".

وتقع قرية جب البحرة على بعد 5 كم شمال بلدة هجين، و50 كم جنوب شرق الميادين.

أما قرى القهاوي، الجبل، الكشكية فهي متاخمة لبعضها البعض، وتبعد عن بعضها مسافة كيلومتر واحد.

ووصلت قوات "قسد" منذ يومين إلى بلدة هجين في ريف مدينة دير الزور الشرقي والتي تبعد نحو 25 شمالي مدينة البو كمال، حيث اندلعت اشتباكات قوية في محيطها.

وكان مقاتلو "قسد" تمكنوا منذ 3 ايام من استعادة السيطرة على قرية سنيدة الواقعة 30 كيلو متراً شمال شرق الميادين، بعد اشتباكات ومعارك قوية مع "داعش".

وتواجه دير الزور حملتين منفصلتين ضد تنظيم "داعش", الاولى تشنها القوات الكردية, المدعومة من التحالف الدولي, والتي تمكنت من استعادة ريف دير الزور الشمالي, والأخرى تشنها القوات النظامية, المدعومة من روسيا, والتي وصلت الى مدينة دير الزور في ايلول وفكت الحصار عنها, كما استعادت عدة مناطق وبلدات بالريف ابرزها مدينة البوكمال في 9 تشرين الثاني