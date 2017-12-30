عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم السبت, ارتفاعه مسجلاً 461 ليرة سورية للدولار الواحد.

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 465 ليرة للمبيع، و 461 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل منذ يومين إلى 460 ليرة للمبيع، و 456 ليرة للشراء.