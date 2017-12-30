سقطت قذائف, يوم السبت, على ضاحية الاسد ومخيم الوافدين بريف دمشق و شارع النيل بمدينة حلب, ما اسفر عن سقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله ان "المجموعات المسلحة استهدفت بقذيفة هاون ضاحية حرستا ما تسبب بمقتل مدني وإصابة آخر بجروح ووقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين".

واضاف المصدر أن "المجموعات المسلحة أطلقت 4 قذائف هاون على منازل المواطنين في ضاحية حرستا ومخيم الوافدين ما أسفر عن الحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

من جهتها, ذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذائف هاون سقطت في منطقة ضاحية الأسد مما أدى إلى اصابات بين المواطنين و اضرار مادية مختلفة .

واشارت المصادر الى سقوط قذائف في مخيم الوافدين بريف دمشق, ماادى الى حدوث اضرار مادية.

وكانت عدد من القذائف سقطت امس على ضاحية الأسد بريف دمشق .

وتعرضت عدة مناطق بدمشق وريفها لاسيما مخيم الوافدين وضاحية الاسد في الآونة الأخيرة لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.

وفي مدينة حلب, تحدثت المصادر عن اصابة فتاة نتيجة قذيفة على حي شارع النيل منطقة السوق المحلي.

وكانت قذائف سقطت في 21 الجاري على حي الخالدية بمدينة حلبو مما اسفر عن مقتل طفلين واصابة اخرين.

كما سقطت قذيفة هاون في 12 الشهر الجاري استهدفت احدى المدارس, الأمر الذي أدى إلى سقوط 3 جرحى.

وتعرضت عدة احياء في مدينة حلب, والخاضعة تحت سيطرة النظام, في الاونة الاخيرة, لسقوط قذائف اسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.