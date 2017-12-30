أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة داعش، بريت ماكغورك, يوم السبت, ان عمليات محاربة الارهاب في سوريا ستتواصل في الربع الاول من العام المقبل2018.

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واضح المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة داعش، بريت ماكغورك، في بيان, نشرته وسائل اعلام, أن التحالف الدولي سيكثف من الجهود الرامية لمحاربة تنظيم "داعش" في العام المقبل".

واشار ماكجورك الى ان "العمل في العام القادم سيتطلب المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار فى المناطق التي تم طرد تنظيم "داعش" منها".

وأضاف ان " التركيز سيكون على تحقيق الاستقرار، والولايات المتحدة مستعدة للبقاء فى سوريا حتى نتأكد من هزيمة "داعش" نهائيا".

وكان ممثل التحالف الكولونيل ريان ديلون اعلن سابقا عن وجود ما يقارب ألف مقاتل من مسلحي "داعش" في سوريا والعراق.

وأكدت واشنطن خلال الفترة الأخيرة أنها ستبقي عملياتها العسكرية في سوريا لحين القضاء الكامل على "داعش" والبدء بالتسوية السياسية للازمة فيها, رغم الاعلان بانه تم طرد "داعش" من سوريا والعراق، بشكل كلي تقريبا،

و بدأ التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة, تدخله العسكري في سوريا ضد "داعش" منذ عام 2014، حيث استهدف بشكل شبه يومي مواقع التنظيم , في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور، الأمر الذي تعتبره السلطات السورية انتهاكا لسيادتها.

وشارف تنظيم "داعش" على الهزيمة بعد أن فقد مساحات شاسعة من أراضيه ومعظم المدن الكبرى التي كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق.