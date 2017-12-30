وصف رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري المعلومات الواردة عن مؤتمر" سوتشي" للحوار الوطني السوري, والذي ترعاه روسيا, بانها "كارثية", معتبراً ان هذا المؤتمر يسحق حق السوريين.

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واوضح الحريري, في اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ، مع قياديين في محافظة درعا،بحسب موقع (الائتلاف الوطني) الالكتروني, ان مؤتمر "سوتشي" الذي تدعو إليه موسكو " يتجاوز القرارات الدولية بخصوص القضية السورية، ويسحق حق السوريين في دولة حرة ديموقراطية لكل مواطنيها".

وسبق ان أعربت جهات معارضة سورية منها "الائتلاف الوطني"، و هيئة التفاوض" وفصائل سورية مسلحة عن رفضها مؤتمر "الحوار السوري" في سوتشي، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.

ومن المقرر ان يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

واتهم الحريري النظام "بسد طريق العملية السياسية في جنيف ، وهو ما يوجب على الأمم المتحدة أخذ دورها الكامل في تطبيق القرارات الدولية."

واعتبر الحريري أن روسيا من خلال هذا المؤتمر تريد أن "تكلل افعالها على الصعيد العسكري بمنجز سياسي على طريقتها".

وجدد الحريري التأكيد على ان "تحقيق الانتقال السياسي هو الحل الوحيد لإنقاذ سوريا".

ولفت الحريري إلى أن "مشاركة هيئة التفاوض في جنيف، مفيدة للثورة السورية وللشعب السوري، وقال "على الرغم من عدم الخروج بنتائج من تلك المفاوضات في الوقت الحالي، إلا أن المشاركة جيدة لفضح النظام وكشف جرائمه أمام المجتمع الدولي".

وفشلت مفاوضات جنيف 8, وعقدت على مرحلتين, بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة, وبرعاية اممية, بالتوصل لآي اتفاق أو نتيجة, حيث وصف دي ميستورا هذه الجولة بـ"فرصة مهدرة"، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك جولة أخرى الشهر المقبل إذا تم التوصل لأفكار جديدة تشجع النظام السوري على المشاركة.

وشهدت الجولة الماضية بمفاوضات جنيف سجالا، بسبب إصرار المعارضة على إقصاء الرئيس السوري، بشار الأسد من أي عملية انتقالية ، في حين أشار رئيس وفد النظام بشار الجعفري، أنه لن ندخل بأي مفاوضات مع المعارضة طالما بيان الرياض 2 قائما.