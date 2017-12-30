نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم السبت, الاتهامات المتعلقة بمساندة وتدريب عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا.

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ونقلت وسائل إعلام عن الناطق الرسمي باسم البنتاغون قوله إن الادعاءات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الدولة الإسلامية (داعش) ، هي "كاذبة وعبثية"، نحن لا ندرب عناصر داعش، نحن نعمل مع الشركاء للقضاء عليهم أو اعتقالهم".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت أن مسلحين أطلقوا صواريخ على المطار الدولي في اللاذقية، وقاعدة حميميم الروسية في سوريا.

كما علق النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فرانس كلينتسيفيتش، على محاولة المسلحين استهداف القاعدة الروسية بأنها غير ممكنة من دون مساندة الولايات المتحدة.

وسبق ان اتهمت وزارة الدفاع الروسية واشنطن باقامة معسكر لتدريب بقايا مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في الحسكة, الامر الذي نفاه التحالف.

وتتواجد قوات أمريكية خاصة في بعض المناطق بسوريا، في إطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، ويضم اكثر من 60 دولة توجه ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014, الأمر الذي تعتبره السلطات السورية انتهاكا لسيادة البلاد.