أصدرت القيادة العامة لقوات "الأسايش" في شمال سوريا, يوم الجمعة, قرارات لحفظ الأمن وسلامة الأهالي , بمناسبة حلول أعياد رأس السنة الميلادية.

وتضمنت القرارات, بحسب وكالة (هاوار) الكردية, " منع حركة الشاحنات (بكافة أحجامها وأنواعها) من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 30/12/2017 , حتى الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق 1/1/2018 .

كما تضمنت "منع حركة الدراجات النارية من الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 29/12/2017 حتى الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق 3/1/2017 ، حتى لا تكون وسيلة يمكن أن يستخدمها الإرهابيون لتنفيذ تفجيرات تستهدف المدنيين الآمنين".

ونصت القرارات على "منع إطلاق الأعيرة النارية , و الألعاب النارية بمختلف أنواعها وأحجامه".

وتسيطر القوات التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، مثل "وحدات الحماية" الكردية وقوات "الأسايش"، السيطرة على مساحات واسعة شمال و شرق سوريا، تمتد من الحسكة شرقاً وحتى مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب غرباً، كما تسيطر على منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.