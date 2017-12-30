أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, في برقية تهنئة للرئيس بشار الأسد, بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية, مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب سوريا للحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها, والعمل على تعزيز المسار السياسي.

ونقلت وكالة (تاس) عن المكتب الإعلامي للكرملين قوله ان "بوتين أعرب عن أمله في أن تستمر التغيرات الجذرية في سوريا للأحسن"، مشيرا إلى أن ا"لانتصار على الإرهابيين وعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا في أسرع وقت ممكن، يخدم أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها."

واشار بوتين الى ان "روسيا ستواصل التعاون وتقديم كل ما من شأنه أن يحافظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وستعمل على تعزيز المسار السياسي لحل الأزمة، و ستبذل جهودها لإعادة بناء الاقتصاد السوري".

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري, خلال زيارة مفاجئة وقصيرة لقاعدة حميميم, بـ"بدء سحب جزئي للقوات الروسية" من سوريا، مشيرا إلى احتفاظ روسيا بقاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية في سوريا إلى أجل غير مسمى.

كما اشار بوتين خلال الزيارة الى ان السلطات الروسية والسورية استطاعت إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش"، وعلى الرغم من ذلك ما زالت التهديدات الإرهابية تشكل خطرا كبيرا.

وتواصل روسيا دعم النظام السوري, من خلال توريد الأسلحة والعتاد وتدريب خبراء عسكريين, في وقت لا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.

وبدأت روسيا في ايلول عام 2015 حملة عسكرية جوية في سوريا دعما للقوات النظامية السورية, والذي ادى ذلك الى استعادة مساحات واسعة من الاراضي التي كانت خاضعة تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة.