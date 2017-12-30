واصل الجيش النظامي, يوم السبت, عملياته العسكرية ضد "جبهة النصرة" في ريف حماه الشمالي, حيث تمكن من استعادة السيطرة على قرية عطشان و4 قرى وعدد من التلال الاستراتيجية الحاكمة.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه قوله, أن “وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات استعادت السيطرة على بلدات وقرى عطشان والحمدانية والسلومية وأبو عمر والناصرية”.

ولفت المصدر الى أن “وحدات الجيش أحكمت سيطرتها أيضا على تلال الزعتر ومرق وجدوعة ".

وكان الجيش النظامي تمكن، يوم الجمعة، من استعادة السيطرة على قرية أبو دالي بريف حماة الشمالي الشرقية، وذلك في إطار عملية عسكرية ضد "جبهة النصرة".

وكان الجيش تمكن خلال 3 ايام من السيطرة على قرية أم حارتين وعدد من القرى والتلال أهمها المشيرفة والطامة والمغارة والوارد والدجاج وتل المقطع.

ويخوض الجيش النظامي منذ نحو شهرين، عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وادلب وحلب للقضاء على "جبهة النصرة"، وتمكن خلال العملية من السيطرة على العديد من القرى والبلدات .

وتنتشر في عدد من قرى ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي مسلحين تابعين لتنظيم "جبهة النصرة" ومجموعات مقاتلة أخرى..