أفادت وكالة الأنباء (سانا), يوم السبت, بأنه تم العثور على مقبرتين جماعيتين تضم عشرات القتلى من المدنيين والعسكريين أعدمهم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) خلال سيطرته على ريف الرقة الغربي.

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ونقلت الوكالة عن أحد القادة الميدانيين قوله انه "وردت معلومات من الأهالي تفيد عن وجود مقبرتين جماعيتين بالقرب من بلدة الواوي الواقعة على مسافة 25 كم إلى الجنوب الشرقي من ناحية دبسي عفنان”.

وأضاف القائد الميداني أنه وبدلالة الأهالي “تم التوجه إلى مكان المقبرتين وبالبحث المبدئي تم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين فتمت الاستعانة بفرق من الدفاع المدني التي باشرت باستخراجها”.

وسبق ان عثرت قوات "سوريا الديمقراطية" على مقابر جماعية لمئات الاشخاص من ضحايا تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في مدينة الرقة وشرقي مدينة الطبقة بريفها.

وخسر "داعش" الرقة التي كانت تعقد من ابرز معاقله, بفضل العمليات العسكرية التي شنها المقاتلون الاكراد على مدار اشهر, بدعم من التحالف الدولي.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا, أبرزها الرقة ودير الزور, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.