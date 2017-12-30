تبنى تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), مساء يوم الجمعة, الهجوم على كنيسة مارمينا جنوب العاصمة المصرية القاهرة, الذي اسفر عن سقوط ضحايا.

و قالت وكالة (أعماق)، التابعة للتنظيم، وفق ما نقلته حسابات محسوبة على التنظيم في موقع "تويتر"، إن "مفرزة أمنية تابعة لداعش نفذت الهجوم على كنيسة مارمينا في (ضاحية) حلوان جنوب القاهرة".

وأشارت إلى "مقتل منفذ الهجوم، وسقوط 10 ضحايا بينهم 8 مسيحيين واثنين من الشرطة المصرية".

وكانت وزارة الصحة المصرية اعلنت، يوم الجمعة، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة خمسة آخرين جراء إحباط اعتداء إرهابي على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوب القاهرة.

وسبق لهجمات ارهابية ان استهدفت أماكن تجمع المسيحيين في مصر، حيث وقع عشرات الضحايا في عيد الشعانين في نيسان الماضي، جراء هجومين استهدفا كنسيتين في مدينتي طنطا والاسكندرية.