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البحرين تطيح بقطر في طريقها لنصف نهائي خليجي 23 والعراق يتصدر المجموعة
اخبار الرياضة

ودعت قطر حاملة اللقب من الدور الأول لكأس الخليج "خليجي 23" المقام في الكويت حتى 5 كانون الثاني، بتعادلها الجمعة مع البحرين 1-1، فتأهلت الأخيرة إلى نصف النهائي رفقة العراق الفائز على اليمن 3-صفر.


 

 

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في المباراة الأولى، افتتحت قطر التسجيل من ركلة جزاء لحسن الهيدوس (45+5) وعادلت البحرين في الشوط الثاني عن طريق علي مدن (57).

وفي الثانية، سجل للعراق علي حصني (54) وعلي فائز (64 من ركلة جزاء) ومهدي كامل (80).

 

وتصدر العراق ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، مقابل 5 للبحرين و4 لقطر، فيما مني المنتخب اليمني بخسارته الثالثة توالياً.

ويلعب في نصف النهائي العراق مع الإمارات وصيفة المجموعة الأولى، والبحرين مع سلطنة عمان متصدرة الأولى الثلاثاء المقبل.

سيريانيوز

2017-12-29 19:46:07
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