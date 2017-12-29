الوحدة يصعد للصدارة مستغلاً تعادل الجيش أمام تشرين بالدوري السوري اخبار الرياضة شارك

استغل الوحدة التعادل السلبي للجيش أمام تشرين وتصدر ترتيب الدوري السوري لكرة القدم بعد فوزه على جاره المجد بهدف وحيد الجمعة على ملعب تشرين بدمشق في الجولة الحادية عشرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب المتألق أسامة أومري ليعتلي الوحدة الصدارة برصيد 22 نقطة فيما تجمد رصيد المجد عند النقطة 12 في المركز العاشر.



وفي قمة مباريات هذه الجولة تعادل تشرين مع الجيش دون أهداف في المباراة التي جرت في ملعب الباسل باللاذقية ليرفع تشرين رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس والجيش إلى 21 نقطة في المركز الثالث.



وحقق فريق الاتحاد فوزا مهما وصعبا على مضيفه الطليعة بهدف وحيد في المبارة التي جرت على ملعب حماة البلدي وسط حضور جماهيري كبير تجاوز ال 15 ألف متفرج.



سجل هدف المباراة الوحيد يوسف أصيل في الدقيقة 63 من ركلة ركنية ارتقى لها أصيل براسه لتستقر في المقص الأيمن لحارس الطليعة.



وبهذه النتيجة صعد الاتحاد إلى المركز الثاني برصيد 22 نقطة فيما تجمد رصيد الطليعة عند النقطة ال17 في المركز الخامس.



وعاد الكرامة إلى سكة الانتصارات بتجاوزه لحطين بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث سجل للكرامة محمود اليونس وفهد عودة وشاهر كاخي ولحطين جلال الدكر.



ورفع الكرامة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع فيما تجمد رصيد حطين عند النقطة ال12 في المركز التاسع.



وفي ملعب رعاية الشباب بحلب فرض حرفيو حلب التعادل الإيجابي 2-2 على النواعير، وارتفع رصيد الحرفيون الى 18 نقطة في المركز الرابع والنواعير الى 11 نقطة في المركز الثاني عشر.



وتختتم مباريات هذه المرحلة السبت بلقاء يجمع الشرطة مع الوثبة في ملعب الفيحاء بدمشق. سيريانيوز 2017-12-29 19:36:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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