بدأ مسلحو بيت جن في ريف دمشق بالخروج يوم الجمعة الى درعا وادلب، بموجب اتفاق مع الجيش النظامي.

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وأظهر التلفزيون السوري لقطات لقافلة تضم حافلات تنقل معارضين خارج بيت جن.

وذكر التلفزيون الرسمي أن المقاتلين وأسرهم بدؤوا مغادرة بيت جن بعدما فقدوا السيطرة على مناطق قريبة في معارك عنيفة مع الجيش وحلفائه في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، في وقت سابق اليوم، إنه تم انجاز الترتيبات النهائية لتنفيذ اتفاق يقضي بإخراج مسحلي بيت جن في ريف دمشق الغربي إلى ادلب ودرعا.

وتابعت الوكالة، انه بموجب الاتفاق سيتم نقل المسلحين بعد تسليم السلاح الثقيل ومغادرة التلال والمواقع المنتشرين فيها، حيث ستقوم وحدات من الجيش النظامي بالدخول إلى المنطقة وتمشيطها وتأمينها بشكل كامل وذلك تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليها.

وبدورها، قالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان عدة باصات وسيارات هلال أحمر وصلت إلى مشارف الغوطة الغربية لإخراج أكثر من 300 مقاتل من فصائل المعارضة سجلوا أسمائهم في قوائم وسلموها للجهات المشرفة على الاتفاق.

ومن جهتها تحدثت قناة "ار تي" انه من المقرر أن تتوجه الحافلات وسيارات الإسعاف برعاية الهلال الأحمر السوري من بيت جن مروراً ب كفر حور وبيت سابر ومن ثم بيت تيما وصولا الى مزارع بشير النجار و بيت تيما ثم إلى بيت سابر ف كفر حور.

وأفادت القناة بأن مسلحي "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها فجروا مقراتهم قبل خروجهم من مزرعة بيت جن والمناطق المحيطة بها في ريف دمشق الجنوبي الغربي لإخفاء أي وثائق تتعلق بهم.

وليس من المعروف بدقة عدد المسلحين المقرر اخراجهم، ويجري الحديث عن 300 مسلح أو 700.

وكانت انباء عن وصول حافلات لنقل المسلحين تواردت يوم الأربعاء، وسط الحديث عن تأجيل تنفيذ الاتفاق الى اليوم الجمعة.

وكان " الإعلام الحربي المركزي" اعلن، يوم الثلاثاء، ان الجيش النظامي أوقف عملياته العسكرية في محور مغر المير - بيت جن في ريف دمشق بعد استسلام مسلحي "جبهة النصرة" وفصائلها، في وقت قالت فيه مصادر موالية، إن "جبهة النصرة" وافقت على الخروج من ريف دمشق الجنوبي الغربي باتجاه ادلب، بعدما أطبق الجيش النظامي الحصار عليها وحقق تقدماً في المنطقة.

وتمكن النظامي من تطويق مقاتلي "جبهة النصرة" في قرية مغر المير بريف دمشق بشكل كامل، عبر تقدمه على محور الطماثيات والهنغارات على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج، وقطع طريق إمداد ومحاور تحركهم بين مزرعة بيت جن ومغر المير الذي يعد أحد أهم طرق إمداد التنظيم الرئيسية.