قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر, الجمعة, إنها استكملت عملية إجلاء المرضى من الغوطة الشرقية إلى مشافي دمشق, وذلك بعد نحو 3 ايام على بدئها.

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وأضافتت اللجنة, على حسابها على التويتر, أنها "استكملت عملية إجلاء 29 مريضا من الغوطة الشرقية إلى مشافي دمشق، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري".

ولفتت لجنة الصليب الأحمر إلى أن معظم المرضى من الأطفال، بالإضافة إلى مرافقيهم، مشيرة إلى أن العدد الكلي لمن تم إجلاؤهم من الغوطة وصل إلى 85 شخصا.

وبدأ (الهلال الأحمر السوري) بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، مساء الثلاثاء، بإجلاء عدة حالات إنسانية من غوطة دمشق الشرقية إلى مشافي في دمشق، وذلك عقب موافقة النظام على الإجلاء إثر مطالبات عديدة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر, أعلنت يوم الثلاثاء, ان النظام السوري وافق على إجلاء 7 أطفال مصابين بالسرطان من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق, في ظل وجود الاف الاطفال الذين تعانون من "امراض مستعصية ".

وكان الرئيس بشار الأسد قرر دراسة قرار بشأن إجلاء 7 أطفال مصابين بالسرطان محاصرين في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بعد مناشدات دولية, بحسب ماكشفه مستشارون بريطانيون.

وتدهور الوضع الإنساني والصحي في الغوطة جراء الحصار المفروض عليها نحو 5 سنوات والذي أدى إلى ندرة المواد الغذائية والطبية, في ظل ارتفاع غير مسبوق في العمليات العسكرية من قصف ومعارك, وسط مناشدات من قبل منظمات اممية ودولية وعدة دول بادخال المساعدات ومطالبات للنظام بفك الحصار واجلاء المرضى.

وسلطت منظمات أممية ودولية مؤخرا الضوء على الوضع الصحي و الإنساني المتدهور الذي يعاني منه المدنيين في منطقة الغوطة, مشيرة إلى أن المحاصرين بالمنطقة يأكلون من النفايات, فضلا عن وقوع كثير من حالات الإغماء بسبب الجوع, وارتفاع حاد في سوء التغذية بين الأطفال, فضلا عن حدوث وفيات, داعية جميع أطراف النزاع إلى تسهيل الإجلاء الطبي الفوري للمرضى والجرحى بطريقة آمنة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

ومنطقة الغوطة الشرقية مشمولة ضمن مناطق خفض التوتر بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع استانا في أيلول الماضي.

سيريانيوز