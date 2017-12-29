أقيمت في جميع مساجد سوريا صلاة الاستسقاء، بعد اداء صلاة الجمعة، وذلك بدعوة من الرئيس بشار الأسد, إذ أدى المصلون الصلاة وابتهلوا بالدعاء إلى الله تعالى أن يمد البلاد بالغيث من السماء.

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ودعا خطيب جامع بني أمية الكبير بدمشق الشيخ مأمون رحمة إلى المعاني العظيمة لصلاة الاستسقاء مؤكدا على ضرورة التوجه بقلب موقن بالإجابة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة والرحمة والغوث منه.

كما دعت أئمة وخطباء المساجد في خطب الجمعة الى المعاني العظيمة لصلاة الاستسقاء وتوسلوا إلى الله عز وجل بدماء الشهداء الذين ارتقوا ذودا عن الوطن طالبين المغفرة والرحمة والغوث والغيث من الله جلت قدرته وأن ينزل البركة والخير على الشام التي ضمت في ثراها الطاهر عددا كبيرا من آل بيته وصحابته الكرام.

وكانت وزارة الأوقاف عممت دعوة للرئيس الأسد، يوم الثلاثاء، لاقامة صلاة استسقاء بعد صلاة الظهر يوم الجمعة بكل مساجد سوريا، وذلك بسبب قلة وتأخر الغيث في العام الحالي.

وتكررت في السنوات الأخيرة إقامة هذه الصلاة، وخاصة في ظل تأخر الهطل المطري.

وتعرضت سوريا عموماً والمنطقة الشرقية خصوصاً خلال السنوات الأخيرة إلى موجة من الجفاف، تسببت في تراجع مخزون المياه ونتاج المحاصيل الزراعية، ما ساهم في تدني الأوضاع المعيشية للمواطنين في تلك المنطقة.

سيريانيوز