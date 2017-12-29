لقي مصور قناة "سما" الفضائية كرم قبيشو مصرعه، يوم الجمعة، واصيب المراسل عبد الغني جاروخ، خلال تغطيته المعارك الدائرة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت وكالة (سانا) انه "خلال تغطية عمليات الجيش النظامي ضد تجمعات إرهابيي (تنظيم جبهة النصرة) بريف إدلب الجنوبي الشرقي استهدف إرهابيو التنظيم الفريق الإعلامي لقناة (سما) الفضائية في محيط قرية ام حارتين ما أدى إلى مقتل المصور كرم قبيشو وإصابة مراسل القناة الزميل عبد الغني جاروخ بجروح".

واضافت الوكالة أنه "تم نقل جاروخ إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج اللازم".

وسقط في الاونة الاخيرة العديد من الصحفيين، خلال تغطيتهم للأحداث في سوريا, بينهم مراسل قناة (روسيا اليوم)، خالد الخطيب، الذي قتل في تموز الماضي أثناء تغطيته المعارك ضد تنظيم"الدولة الإسلامية" في ريف حمص الشرقي.

كما أصيب كل من قناة "العالم" الإيرانية، سعدالله خليل، ومصور قناة "المنار" اللبنانية، مرهف منصور، بعد استهدافهم بصاروخ حراري من قبل التنظيم شرق حمص، في أيار الماضي.

وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" في آذار الماضي سوريا من بين أخطر الدول بالنسبة للعاملين في المجال الاعلامي، حيث قدرت أعداد القتلى من الصحفيين بنحو 200 شخص منذ العام 2011.

سيريانيوز