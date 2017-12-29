هطلت زخات مطرية متفرقة,بعد ظهر يوم الجمعة, في عدة مناطق بدمشق وذلك عقب إقامة صلاة الاستسقاء في عدة محافظات.

وأقيمت في جميع مساجد سوريا صلاة الاستسقاء، بعد أداء صلاة الجمعة، وذلك بدعوة من الرئيس بشار الأسد, إذ أدى المصلون الصلاة وابتهلوا بالدعاء إلى الله تعالى أن يمد البلاد بالغيث من السماء.

وكانت وزارة الأوقاف عممت دعوة للرئيس الأسد، يوم الثلاثاء، لاقامة صلاة استسقاء بعد صلاة الظهر يوم الجمعة بكل مساجد سوريا، وذلك بسبب قلة وتأخر الغيث في العام الحالي.

وتكررت في السنوات الأخيرة إقامة هذه الصلاة، وخاصة في ظل تأخر الهطل المطري.

وتعرضت سوريا عموماً والمنطقة الشرقية خصوصاً خلال السنوات الأخيرة إلى موجة من الجفاف، تسببت في تراجع مخزون المياه ونتاج المحاصيل الزراعية، ما ساهم في تدني الأوضاع المعيشية للمواطنين في تلك المنطقة.

سيريانيوز