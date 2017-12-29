أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الجمعة، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة خمسة آخرين جراء إحباط اعتداء إرهابي على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوب القاهرة.

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ونقل التلفزيون المصري عن متحدث باسم الوزارة خالد مجاهد قوله ان "امرأتين مصابتين نقلتا إلى قسم الرعاية المركزة في مستشفى حلوان العام، بينما وصفت حالة الجرحى الـ3 الآخرين من بسيطة إلى متوسطة.

وذكرت وكالة (أنباء الشرق الأوسط) الرسمية أن مسلحين اثنين هاجما الكنيسة وأن الشرطة قتلت أحدهما وتلاحق المسلح الثاني بعد أن لاذ بالفرار.

ومن جانبها قالت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في بيان إنه "بخصوص الاعتداء على كنيسة الشهيد مارمينا ومحل يملكه مسيحي بحلوان، تعرضت الكنيسة صباح اليوم لاعتداء إرهابي بإطلاق أعيرة نارية، من قبل مجهولين".

وتابعت الكنسية، " تعرض محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان، يملكه شخص مسيحي، لاعتداء آخر، وسقط قتيلان".

وتعزز السلطات المصرية، إجراءات تأمين أماكن تجمع المسيحيين قبل أيام من احتفالات رأس السنة وتضمنت الإجراءات منع المرور في الطرق المتاخمة للكنائس.

وسبق لهجمات ارهابية ان استهدفت أماكن تجمع المسيحيين في مصر، حيث وقع عشرات الضحايا في عيد الشعانين في نيسان الماضي، جراء هجومين استهدفا كنسيتين في مدينتي طنطا والاسكندرية.

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