أصيب ثلاثة أشخاص، يوم الجمعة، اثر اصطدام حافلة بموقف للركاب قرب محطة مترو سخودنينسكايا شمال غربي موسكو في روسيا.

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ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن متحدث من المكتب الصحفي لمديرية شرطة موسكو قوله ان " بلاغاً ورد للشرطة عن وقوع حادث سير قرب محطة مترو سخودنينسكايا، وحسب المعطيات الأولية، أصيب 3 أشخاص ".

ومن جانبه قال رئيس المكتب الصحفي لشرطة موسكو، يوري تيتوف ان "سائق الحافلة خلال كان يحاول تجنب الاصطدام بسيارة أخرى، ولكنه لم يستطع السيطرة على المركبة واصطدم بموقف الركاب".

ولقي اربعة أشخاص حتفهم وأصيب 11 آخرون قبل أيام، اثر سقوط حافلة ركاب في مدخل إحدى محطات مترو الأنفاق في موسكو.

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