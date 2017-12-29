لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون، يوم الخميس، اثر حريق هو الأسوأ منذ سنوات، أتى على عدة طوابق في مبنى سكني بحي برونكس بمدينة نيويورك الأمريكية.

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ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو قوله إن "12 شخصا لقوا مصرعهم بينهم طفل رضيع، بينما لحقت إصابات بالغة بأربعة آخرين في الحريق".

ووصف دي بلاسيو الحادثة بأنها من "أفجع المآسي التي نجمت عن حريق منذ سنوات طويلة جدا" بالمدينة.

ومن جانبه، قال مفوض خدمات الإطفاء بالمدينة دانيال نيجرو في مؤتمر صحفي مع رئيس البلدية إن "الحريق نشب في الطابق الأول من المبنى، وسرعان ما امتد لأعلى. ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث".

وتشهد نيويورك موجة صقيع قاسية مصحوبة برياح عاتية وهو ما يجعل الأسر تشعل النار داخل المساكن.