أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الخميس أن 817 مدني قتلوا جراء غارات التحالف الدولي تحت قيادة الولايات المتحدة، منذ بدء عملياته في سوريا والعراق.

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وقالت القيادة، في بيان لها, انه "وفقا للمعلومات المتاحة اليوم، تعتقد القيادة المركزية أن 817 مدنيا قتلوا دون قصد بضربات التحالف منذ بدء العملية. ولا يزال التحقيق مستمرا بشأن 603 حوادث أخرى.

واعترف التحالف الدولي, اخر تشرين الثاني الماضي, بمسؤوليته عن قتل 800 مدني في سوريا والعراق, منذ بدء عملياته العسكرية ضد داعش, لافتا الى انه مازال "يحقق في 695 تقريرا عن قتلى مدنيين في سوريا والعراق.

وكان التحالف أقر في شهر ايلول الماضي بمقتل 735 مدنيا في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".