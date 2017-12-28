بارتفاع جديد.. غرام الذهب يصل الى 16700 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

شهد سعر الذهب، يوم الخميس، ارتفاعاً جديداً وبلغ معه غرام الـ21 قيراط سعر 16700 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية لصنع الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16700 ليرة للمبيع، وبـ16600 ليرة للشراء. بينما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ 14315 ليرة للمبيع، وبـ14215 ليرة للشراء. وقالت الجمعية ان سعر اونصة الذهب بلغ عالمياً 1293 دولار، أي بارتفاع قدره 7 دولارات عن سعر أمس الاربعاء. وكان سعر الذهب سجل يوم الأربعاء 16600 ليرة. ويشهد الذهب ارتفاعاً متواصلاً مؤخراً، بعد انخفاض حاد تأثراً بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، حيث بلغ حدود الـ14800 ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2017-12-28 09:45:34 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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