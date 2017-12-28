قتل 7 عسكريين، بينهم ضابطان، يوم الخميس، جراء استهداف آلية للجيش المصري غرب مدينة العريش في محافظة سيناء.

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ونقلت وسائل اعلام عن مصدر امني لم يذكر اسمه قوله إن "الضابطين العقيد أحمد الكفراوي، والمقدم محمد البشير، و5 مجندين قتلوا، فيما أصيب عدد آخر (لم يحدده) بجروح خطيرة في استهداف آلية عسكرية، على الطريق الدولي الرابط بين مدينتي العريش وبئر العبد (بمحافظة شمال سيناء)".

وأوضح المصدر أن "مجموعة مسلحة هاجمت قوة كانت تؤمن الطريق الدولي؛ حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع تجاهها، ومن ثم هاجمتها بالرصاص".

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات، على استهدف مسلحين مجهولين، قوة تأمين أحد المصارف بمدينة العريش؛ ما أسفر عن تفجير آلية شرطية، ومقتل اثنين أحدهما شرطي والآخر مدني.

وكان الجيش المصري أعلن الثلاثاء الماضي، نشر عناصر من القوات المسلحة في مختلف الأماكن من بينها سيناء لمعاونة الأجهزة الأمنية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة لتأمين احتفالات عيد الميلاد.

ووقعت في مصر مؤخراً، عدة هجمات استهدفت قوات الأمن وتبناها "متشددون", ومنذ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية"، في عدد من المحافظات وخاصة سيناء.

سيريانيوز