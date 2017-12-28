وقع وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي مع نظيره العراقي قاسم محمد الفهداوي الخميس محضر اجتماع يتضمن الإجراءات والجدول الزمني لاتفاقية ربط الطاقة الكهربائية بين سورية والعراق.

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وقال خربوطلي في تصريح للصحفيين عقب التوقيع على المحضر أن "ما تم إنجازه اليوم يأتي استكمالا للمناقشات التي جرت في بغداد مؤخرا لوضع جدول بالعمليات والخطوات التنفيذية والفنية اللازمة لإنجاز الربط الكهربائي بين سورية والعراق", مشيرا إلى أن "إنجاز المشروع سيعود بالنفع على الجانبين وسيدعم المنظومة الكهربائية السورية حيث سيتم من خلال خطوط الربط نقل الطاقة الكهربائية بما يعادل 600 ميغا واط".

من جهته, قال وزير الكهرباء العراقي أن "عمل اللجان الفنية المختصة في البلدين هو المطلوب حاليا وأن ما يقوم به الطرفان في عملية إعادة الإعمار سيكون له تأثيره الإيجابي على البلدين", معرباً عن أمله في أن "تتحول الاتفاقية إلى خطوات عمل تنفيذية تصب في مصلحة الجانبين".

وكان وزير الكهرباء العراقي وصل إلى دمشق منذ يومين برفقة وفد فني لاستكمال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ووضع برنامج زمني لتوصيف وتنفيذ وإعادة تشغيل خطي التوتر العالي 400 كيلو فولط و230 كيلو فولط اللذين سينقلان الطاقة الكهربائية بين البلدين.

كما وقع وزيرا الكهرباء بالبلدين في ال 23 من تشرين الثاني في بغداد اتفاقية أولية لدراسة خريطة ربط الطاقة الكهربائية بين العراق وسورية وإيران حيث اتفق الجانبان على أن تقوم اللجان الفنية المختصة في البلدين بالاجتماع وتحديد المتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه واستكمال النقاشات مع الجانب الإيراني لوضع الصيغ النهائية لتبادل الطاقة.

وعقد في مبنى وزارة الطاقة الايرانية في طهران بداية تشرين الثاني الماضي اجتماع مشترك بين وزارات الكهرباء السورية والعراقية والإيرانية من أجل التوقيع على بروتوكول لاعادة تفعيل الربط الكهربائي الثلاثي.

وكان وزير الكهرباء قال في تشرين الثاني الماضي ان الربط الكهربائي بين سورية والعراق وايران سيسهم في تأمين التغذية الكهربائية لمحافظات دير الزور والرقة والبوكمال والمنطقة الشرقية إضافة إلى دعم المنظومة الكهربائية السورية", لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي لتقوم وزارة الكهرباء العراقية بتأهيل الخطين 400 و230 كيلوفولط الممتدين في أراضيها على أن تقوم وزارة الكهرباء في سورية بتأهيل هذه الخطوط الواقعة ضمن أراضيها تمهيدا لوضعها في الخدمة.