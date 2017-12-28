تأهل منتخبا عمان والإمارات إلى نصف نهائي كأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة القدم "خليجي 23" المقامة في الكويت حتى 5 كانون الثاني، بفوز الأول على السعودية 2-صفر وتعادل الثاني مع الكويت سلباً.

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في المباراة الأولى على استاد الكويت، سجل خالد عبد الباقي (58 خطأ في مرمى فريقه) وسعيد الرزيقي (77) هدفي عمان، لترفع رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 5 للإمارات و4 للسعودية، بينما كانت الكويت قد ودعت منذ الجولة الثانية، بعد تلقيها خسارتين في مباراتين.



ويختتم دور المجموعات الجمعة بمباراتين في المجموعة الثانية، تجمعان العراق (4 نقاط) مع اليمن (صفر) وقطر حاملة اللقب (3) مع البحرين (4).