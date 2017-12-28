الارسنال يعود بفوز صعب من ملعب جاره كريستال بالاس بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

تمكن الارسنال من تخطي مطب مضيفه وجاره اللندني كريستال بالاس بفوز صعب 3-2، الخميس في ختام المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. New Page 3 لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وتساوى أرسنال بعدد النقاط مع جاره توتنهام خامس ترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 37 نقطة بفارق الأهداف خلف توتنهام، وبفارق نقطة عن ليفربول الرابع.



وسجل لفريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر الذي عادل رقم الأسطورة أليكس فيرغوسون في عدد المباريات ضمن الدوري الممتاز (810)، الألماني شكودران مصطفي (25) والتشيلي ألكسيس سانشيز (62 و66)، ولجاره اللندني أندروس تاونسند (50) وجيمس تومكينز (89).



وهذه أول خسارة لكريستال بالاس، صاحب المركز السادس عشر والذي يشرف عليه مدرب المنتخب الانكليزي السابق روي هودجسون، في آخر تسع مباريات في الدوري، ليضع أرسنال الذي غاب عنه المهاجم الفرنسي المصاب أوليفييه جيرو، حداً لسلسلة من 8 مباريات من دون خسارة لبالاس كانت الأطول في تاريخه. سيريانيوز 2017-12-28 20:31:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق