قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الخميس, ان التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن سوريا امر ممكن, في حال كان هدفها محاربة الارهاب ..

وجدد لافروف, في تصريح لوكالة "انترفاكس", مطالبته بضرورة "مغادرة القوات الأمريكية الأراضي السورية بعد القضاء على الإرهابيين بالكامل في البلاد".

واعتبر لافروف ان تصريح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس حول نية القوات الأمريكية البقاء في سوريا حتى تحقيق تقدم في التسوية السياسية" يثير الاستغراب", وهو يوحي بأن واشنطن "تحتفظ بالحق في تحديد مدى التقدم، وتريد الحفاظ على السيطرة على جزء من الأراضي السورية حتى تحقق النتيجة التي تريدها".

وأضاف لافروف "ننطلق من أن الأمريكيين يجب أن يغادروا الأراضي السورية ما إن يتم القضاء على بقايا الإرهابيين هناك بالكامل، وهذا سيحدث قريبا جدا".

وطالبت روسيا مراراَ من واشنطن سحب قواتها العسكرية من الاراضي السورية, واعتبرت التواجد العسكري بمثابة "احتلال", مشيرة الى ان مجلس الأمن لم يوافق على عمل الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده في سوريا، كما لم تدعوها الحكومة السورية .

وأكدت واشنطن خلال الفترة الأخيرة أنها ستبقي عملياتها العسكرية في سوريا لحين القضاء الكامل على "داعش" والبدء بالتسوية السياسية للازمة فيها.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

و بدأ التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة, تدخله العسكري في سوريا ضد "داعش" منذ عام 2014، حيث استهدف بشكل شبه يومي مواقع التنظيم , في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور، الأمر الذي تعتبره السلطات السورية انتهاكا لسيادتها.

وشارف تنظيم "داعش" على الهزيمة بعد أن فقد مساحات شاسعة من أراضيه ومعظم المدن الكبرى التي كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق.