اعتبرت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس, إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشان الرئيس بشار الأسد بأنه "إرهابي", ليس لها أي قاعدة قانونية.

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ونقلت وكالة سبوتينك عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن "تصريحات تركيا حول الرئيس بشار الأسد بأنه "إرهابي" ليس لها أي قاعدة قانونية".

وكان إردوغان وصف الأسد الأربعاء بأنه "إرهابي"، لافتا إلى إنه من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في وجوده.

وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية أن أردوغان يستمر بتضليل الرأي العام في قناعاته المعتادة في محالة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العربي السوري.

وأشار المصدر إلى أنه "مرة جديدة يستمر رئيس النظام التركي أردوغان بتضليل الرأي العام التركي في فقاعاته المعتادة في محاولة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العربي السوري عبر تقديمه الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية في سوريا".

ولفت المصدر الى أن جنون العظمة وأوهام الماضي التي تسكن داخل أردوغان جعلته ينسى أن إمبراطوريته البالية قد اندثرت إلى غير رجعة, وأن الدول لم تعد ولايات تابعة له وأن الشعوب الحرة هي التي تملك خياراتها وقراراتها الوطنية وتدافع عن سيادتها ولن تسمح لأردوغان التدخل بأي شكل في شؤونها وسيدرك أن قدرته على التخريب سترتد عليه بنفس الآلام والخسائر التي سببها للآخرين.

وسبق ووجهت الحكومة السورية عدة مرات اتهامات لتركيا بتعزيز العنف وسفك الدم في سوريا من خلال تقديم الدعم بالمال والسلاح لمقاتلي المعارضة المسلحة.

وتعتبر تركيا مع روسيا و إيران من الدول الضامنة لاتفاق خفض التوتر في سوريا, كما أرسلت تركيا مؤخرا تعزيزات عسكرية إلى إدلب و مناطق بريف حلب و أقامت نقاط مراقبة, في حين رفضت السلطات السورية التواجد التركي في ادلب, وطالبت بخروج القوات التركية من الأراضي السورية "فورا ومن دون أي شروط" , واصفة التوغل التركي بأنه "عدوان".