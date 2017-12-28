أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي, الخميس, أنه "تم الاتفاق مع اللجنة المكلفة دراسة واقع انتاج وتسويق وتسعير الحمضيات على تخصيص مبلغ قدره 3.5 مليار ليرة سورية لشراء وتسويق الحمضيات منها 2.5 مليار لاستجرار المحصول من اللاذقية ومليار ليرة لمحافظة طرطوس".

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ولفت الغربي, في اجتماع للجنة التي شكلها مجلس الشعب, إلى أنه "التقى خلال زيارته الأخيرة الى محافظة اللاذقية الفعاليات المختصة بتسويق الحمضيات وتم حل عدد من المشكلات التي تواجه المزارعين حيث تم بتوجيهات من رئاسة الوزراء رفع أسعار الحمضيات", مبينا أن "الوزارة تعمل على بناء 5 مجمعات تنموية تتضمن خطوط توضيب وفرز الحمضيات في محافظتي اللاذقية وطرطوس وبدأت بناء 2 منها في اللاذقية ونأمل أن يتم منحنا أراضي في طرطوس لتحقيق هذه الغاية".

قرر مجلس الشعب, في 20 الجاري,تشكيل لجنة من أعضاء المجلس مهمتها دراسة واقع إنتاج وتسويق وتسعير الحمضيات والوقوف على جميع المشاكل التي تعترض هذا الموضوع والاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهمتها.

وكان مجلس الوزراء كلف مؤخرا, وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل المباشر لاستجرار محاصيل الحمضيات والتفاح من المزارعين مباشرة بهدف التسويق محليا وخارجيا وعرض الإنتاج في صالات المؤسسة السورية للتجارة وتقديمه للمواطنين بأسعار مناسبة.

ولم تتمكن الجهات الرسمية في الاعوام الماضية من إيجاد أسواق خارجية لتسويق الإنتاج من الحمضيات أو إيجاد معامل عصائرية لذلك فضل المزارعون- في السنوات الأخيرة- عدم جني ثمار أتعابهم وترك الثمار على أمّها لتسقط على الأرض بدلاً من قطافها, كما لجأ المزارعون في بعض المواسم لاقتلاع هذه الاشجار وتحويلها إلى أحطاب لتدفئة أبنائهم من برد الشتاء القارس بدلاً من الاستمرار في هذه الزراعة الخاسرة.