أعلن مصدر عسكري في الجيش النظامي الخميس استعادة السيطرة على عدد من القرى والتلال الحاكمة خلال عمليات الجيش المتواصلة ضد تنظيم "جبهة النصرة" من ريف حماة الشمالي الشرقي منها المشيرفة والطامة والمغارة.

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ونقلت وكالة سانا عن المصدر قوله بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة “نفذت عمليات مكثفة ضد فلول وتجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف حماة الشمالي الشرقي انتهت باستعادة السيطرة على عدد من القرى والتلال أهمها المشيرفة والطامة والمغارة والوارد والدجاج وتل المقطع”.

وبين المصدر أن عملية السيطرة جاءت بعد “القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي “جبهة النصرة” وتدمير أسلحتهم وعتادهم من ضمنها عربات مدرعة ومدافع", لافتا إلى أن "وحدات الهندسة تقوم بتمشيط المناطق التي تمت السيطرة عليها وإزالة الألغام التي خلفها الإرهابيون قبل مقتل معظمهم وفرار من تبقى منهم باتجاه بعض الأماكن في الريف الشمالي الشرقي".

وبسطت وحدات من الجيش النظامي والقوات الرديفة الاربعاء سيطرتها الكاملة على قرية ام حارتين بريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات لتنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته فيها.

وينفذ الجيش النظامي منذ نحو شهرين عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب ضد "جبهة النصرة" أسفرت حتى الآن عن السيطرة على العديد من القرى والبلدات بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وتنتشر في عدد من قرى ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي مسلحين تابعين لتنظيم "جبهة النصرة" ومجموعات مقاتلة أخرى.