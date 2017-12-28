ألقت الجهات المختصة اللبنانية, يوم الأربعاء, القبض على 18 سوريا لدخولهم لبنان خلسة, كما اعتقلت اخر في منطقة زحلة بتهمة انتمائه لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) .

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وأفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه "ضبط سيارتين تقل 18 شخصاً من التابعية السورية، بينهم ثلاثة أطفال، وذلك في خراج بلدة الصويري _ البقاع الغربي، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

كما تم توقيف السائقين بجرم تهريب أشخاص، وهما: - ج. ك. (مواليد عام 1983، سوري), -ع. ش. (مواليد عام 1986، لبناني), بحسب البلاغ.

من جهة اخرى, اشار بيان للمديرية العامة لأمن الدولة الى انه "تم اعتقال السوري (أيمن.ع) في بلدة برالياس - زحلة ينتمي إلى تنظيم داعش ".

وبالتحقيق معه، إعترف بإنتمائه لداعش وتعيينه "أميرا" وعضوا في المجلس العسكري. وكان يتولى قيادة مجموعة مؤلفة من عشرين مقاتلا، شاركوا في القتال ضد الجيش اللبناني بين العامين 2014 و 2016، وخطف بعض العناصر منه.

وكان عدد من السوريين تم توقيفهم منذ ايام في منطقة شبعا، لانتمائهم إلى تنظيم "جبهة النصرة "، والمشاركة في أعمال إرهابية, كما تمكنت الجهات المختصة اللبنانية, من القاء القبض على سوري بتهمة انتمائه الى تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وسبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.