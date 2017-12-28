قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم الخميس، إنه لم يكن هناك تعاون وثيق بين روسيا وأمريكا بشأن سوريا، مؤكداً أن العمل يجري عبر قنوات اتصال فقط.

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وأوضح بيسكوف للصحفيين، "للأسف، لم يكن هناك تعاون وثيق بشكل خاص بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا"، مضيفا أن "قنوات لتبادل المعلومات قائمة، ونحن نأمل بأنها ستستمر بالعمل".

ويجري بين روسيا والولايات المتحدة تنسيق الطلعات الجوية في سوريا عبر اتفاقية تم توقيعها في اذار الماضي، وذلك للحفاظ على سلامة الطيران.

وأكد بيسكوف انه "يجب أن تكون هناك إرادة سياسية للتعاون بشأن التسوية السورية. وحتى الآن لا يوجد هذا التعاون".

وتدعم كل من روسيا وأمريكا أطرافاً مختلفة في النزاع السوري، فبينما تقدم موسكو الدعم للنظام والجيش النظامي، تدعم واشنطن فصائل معارضة مسلحة، وسط اتهام روسي لأمريكا بدعم وتسهيل عمل مجموعات إرهابية مثل "داعش".

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