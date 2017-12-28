أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عن هجمات استهدفت مؤسسات اعلامية في أفغانستان، أسفرت عن 41 قتيلاً ونحو 48 جريحاً.

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وقالت وكالة (رويترز) ان "داعش" أعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري على مركز ثقافي شيعي ووكالة أنباء في العاصمة الأفغانية كابول.

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة إسماعيل كاوسي، إن "41 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 48 في الهجمات".

واستهدف الهجوم الذي وقع في وقت سابق من يوم الخميس، مكتب وكالة صوت الأفغان للأنباء، ومركز ثقافي في كابول.

ونفت حركة "طالبان" ضلوعها بالهجمات عبر "تويتر".

واستهدفت هجمات سابقة مؤسسات اعلامية في افغانستان، حيث استهدف هجوم وقع الشهر الماضي محطة تلفزيون خاصة في كابول.